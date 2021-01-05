В Заполярье вернулись морозы, которые вместе с белоснежными сугробами создают неповторимую зимнюю атмосферу. К тому же рассвет на небе стал задерживаться подольше, а через шесть дней в Мурманск вернется долгожданное солнышко.- 6 января в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах будут туман и изморозь, - рассказали в мурманском гидрометцентре.Регион ожидает южный слабый ветер, а на севере области умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -17, местами от -20 до -25 градусов. Днем будет чуть теплее от -7 до -12, местами -16-17 градусов. На дорогах гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть осторожными.Напомним: в Мурманской области сняли на видео наглую лисичку, которая пыталась украсть у рыбаков налима. Рыжая плутовка не боялась людей и была уверена, что с ней должны поделиться уловом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Кандалакшей молодой любопытный лось хотел подойти к машине. Водителей предупреждают, что сохатые выходят прямо на дорогу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru