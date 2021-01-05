27 декабря 2020 года в район губы Кислуха Баренцева моря выехали спасатели. Известно, что в воду с лодки упал 26-летний мужчина. При падении за борт он ударился головой и не смог выбраться из воды, поэтому попытка судоводителя скинуть спасательный круг не помогла.К поиску северянина был привлечен 21 человек и 5 единиц техники. Среди них - сотрудники рыболовной компании, сотрудники МЧС водолазы. К сожалению, пока что поиски не принесли успешных результатов.- На минувшей неделе спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра продолжали принимать участие в работах по поиску тела мужчины, утонувшего 27 декабря в Мотовском заливе. С 1 по 3 января спасатели осматривали береговую линию от губы Эйна до бухты Озерко полуострова Рыбачий. Поиск осложнялся условиями полярной ночи и скалистым рельефом берега. Объект поиска пока не обнаружен, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряд МЧС России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрекращены поиски 17 моряков с затонувшего судна \\"Онега\\" в Баренцевом море. Росрыболовство отпустило свои траулеры (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru