Согласно данным оперативного штаба, число умерших от коронавируса в Мурманской области на 5 января 2021 года составило 670 человек. Четыре пациента скончались от опасной инфекции за минувшие сутки.Не смотря на то, что прирост летальных исходов в Мурманской области снизился, Заполярье все еще занимает третье место по количеству смертей от ковида среди других регионов. На 100 тысяч человек у нас приходится 89 умерших. Обгоняет в этом показателе только Москва и Санкт-Петербург.За последний день в кольском крае зафиксировано 244 новых случаях заражения COVID-19. Наибольший прирост наблюдается в Мурманске (+151, всего 18391) и Кандалакшском районе (+25, всего 2424).Общее число заболевших с марта 2020 года, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, составляет 37358 человек. При этом 33745 пациентов уже выздоровели и получили отрицательные тесты на ковид.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 37 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru