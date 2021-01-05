Летом 2020 года специалисты Северного флота вместе с Русским географическим обществом сделали интересную находку - во время совместной экспедиции они обнаружили затонувшее судно в Карском море. Предположительно, это может быть пароход «Вайгач», который ушел на дно в XX веке.В этом году при походе в Арктику планируется провести водолазный осмотр этого судна.- В 2020 году обследования затонувшего объекта специалистами Северного флота проводились в два этапа. На первом этапе с использованием гидролокатора и магнитометра обследовалась заданная акватория на предмет наличия объекта. На втором этапе для дообследования использовался телеуправляемый подводный аппарат «Марлин – 350», - сообщили в пресс-службе Северного флота.По косвенным признакам, затонувший объект у мыса Ефремов камень в Карском море, можно классифицировать, как ледокольный пароход «Вайгач», наткнувшийся на подводный риф в сентябре 1918 года во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей. По мнению специалистов, для точного подтверждения этой версии требуется осмотр водолазов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУчастники экспедиции на ледоколе \\"Илья Муромец\\" нашли исторические артефакты в заливе Симса. Среди находок - монеты и бусина (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru