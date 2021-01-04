До окончания полярной ночи осталось совсем немного времени, и скоро на небе вновь появится долгожданное солнце. 4 января северяне уже смогли увидеть красочный морозный рассвет.- 5 января в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах будут туман и изморозь, - рассказали в мурманском гидрометцентре.В регионе ожидается слабый южный ветер. Ночью температура воздуха от -10 до -15 градусов, при прояснениях -20-25. Днем от -6 до -11 градусов, местами до -16. На дорогах все еще гололедица, стоит быть осторожными.Крепкие морозы вновь заглянули в Заполярье, и это повод остаться дома, чтобы провести зимние праздничные выходные дома с семьей. Если такой возможности нет, то хорошо утеплиться перед выходом на улицу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области сняли на видео наглую лисичку, которая пыталась украсть у рыбаков налима. Рыжая плутовка не боялась людей и была уверена, что с ней должны поделиться уловом [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru