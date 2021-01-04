На новогодних праздниках иногда неплохо оторваться от просмотра телевизора и такой манящей тарелки с оливье, отдав предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Можно и спортом заняться - сходить на каток или на лыжах прокатиться с ветерком. И настроение поднимается, и тело укрепляется.А вот для жителя Кировска занятие парапланеризмом закончилось неудачно. Приключения ждали его на верхушках деревьев, куда он угодил на своем летальном аппарате.- Случилась \\"авиакатастрофа\\" в кировском парке. О состоянии парапланериста ничего не известно, но скорее всего все нормально, раз нет толпы народу, - сообщили в паблике \\"Суровая реальность\\".Как оказалось, с мужчиной действительно все в порядке, а вот параплан придется выпутывать из веток.- Это наш знакомый, с ним все хорошо, жив и здоров! - отметила в комментариях под постом жительница Кировска Людмила Смирнова.Напомним: в центре Мурманска на новогодней ярмарке рухнула опора катка. Предположительно, кто-то расшатал конструкцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Лопарской открылся уникальный каток, на котором можно будет кататься даже летом. Для Мурманской области это первый такой каток (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru