Прирост заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области в последнее время снизился - каждый день выявляется уже не по 280 случаев, а около 250. Однако это не мешает нам достигать новых антирекордов. Так, в регионе зафиксировано более 37 тысяч зараженных ковидом.По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 37114 человек. Напомним: отметку в 36 тысяч инфицированных Мурманская область взяла совсем недавно - 31 декабря 2020 года.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 245 жителям региона. Новые случаи подтвердили в Мурманске (+150, всего 18240), Североморске (+30, всего 3692), Кольском районе (+12, всего 1238), Кандалакшском районе (+30, всего 2399), Печенгском районе (+22, всего 1692) и ЗАТО Видяево (+1, всего 80).Умерли от коронавируса 666 человек, а выздоровели 33629 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru