С 3 января проезд по проспекту Героев-Североморцев в Мурманске будет ограничен. Это связано с проведением работ по прокладке ливневой канализации в районе дома 66/19. Соответствующий документ подписал глава администрации Мурманска Евгений Никора.- Постановляю ограничить движение всех видов транспорта по 1/4 проезжей части проспекта Героев-североморцев в южном направлении с 08.00 3 января 2021 года до 20.00 30 января 2021 года. Также в срок до 20 июня 2021 года восстановить двухслойное асфальтобетонное покрытие проезжей части, - говорится в постановлении.На месте выполнения работ установлены дорожные знаки и ограждения, обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов.Напомним: на каких участках дорог в Мурманской области ограничат скорость до 60 км/ч. Соответствующие дорожные знаки будут действовать до конца зимы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Кандалакшей молодой любопытный лось хотел подойти к машине. Водителей предупреждают, что сохатые выходят прямо на дорогу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru