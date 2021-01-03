Не только из-за темноты, гололедицы или снегопадов водителям в Мурманской области надо быть особенно внимательными. На дорогу могут выйти животные. Например, лоси.Так, сохатых заметили рядом с Кандалакшей.- Водители, будьте бдительными. Встретил двух лосей на Вермане. Молодой любопытный даже хотел подойти к машине, - написал Алексей Кузьмин в паблике в \\"ВКонтакте\\" \\"Подслушано в Алакуртти №1\\".Напомним, что за сбитого лося положен штраф в 40 тысяч рублей. Также на дорогу часто выбегают лисы и зайцы. Но именно встреча с сохатым особенно опасна для водителей.А в Мурманске, меж тем, ищут дом для белого кролика. Также жителям областного центра на рыбалке попалась хитрая лисичка, которая пыталась утащить часто улова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области на трассе «Кола» лось выскочил на машину. Животное погибло на месте (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru