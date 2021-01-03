В одном из гипермаркетов Мурманска чуть не произошла кража. 53-летний мужчина зашел в магазин за алкоголем, видимо, чтобы продолжить празднование Нового года. Взяв несколько бутылок спиртного, северянин спрятал их во внутренних карманах своей куртки и направился к выходу. При этом платить он явно не собирался. Вор попытался сбежать, но сотрудники магазина вовремя его остановили.Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.- При проверке мурманчанина по базам данных было установлено, что его разыскивают сотрудники Октябрьского отдела полиции, по подозрению в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Мурманской области.Сейчас в отношении северянина составлен административный протокол, а инициатором розыска проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Мурманска на новогодней ярмарке рухнула опора катка. Предположительно, кто-то расшатал конструкцию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru