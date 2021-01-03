Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не раз признавался, что с семьей проводит не так много времени, как хотелось бы. Все-таки рабочих дел столько, что на сон остается всего 4-6 часов. Но каждое воскресенье глава региона старается провести с женой и детьми.Январские каникулы же стали для Андрея Чибиса одним длинным воскресеньем, ведь Новый год он встретил с родными людьми.- Праздники с семьей! Первые дни Нового года провел на даче. После самоизоляции дома толком не был даже. Очень соскучился по детям! Как же здорово иногда вставать не по будильнику. Всем хороших праздников! - рассказал Андрей Чибис о том, как встретил 2021 год.Напомним: конец 2020-го стал для семьи губернатора непростым, ведь его сын Вова заболел коронавирусом, из-за чего всех, с кем он контактировал, ждала самоизоляция. Андрей Владимирович провел ее в рабочем кабинете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравление с Новым годом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: «Мы вместе – и это здорово!». Глава региона поздравил северян с Новым 2021 годом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru