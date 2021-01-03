Пока в наступившем году в Мурманской области не слишком холодно. Но уже к вечеру 3 января в регион, возможно, заглянут морозы. Что же готовит северянам новый день?4 января 2021 года жителей Заполярья ожидает облачная с прояснениями погода. Пойдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -4-9 градусов, при прояснениях до -19. На дорогах гололедица, стоит быть осторожными.- 31 декабря и 1 января погоду Кольского полуострова определяла восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области местами были снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8 при прояснениях -12-17 градусов. 2 января температура воздуха существенно не изменилась, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 января 2021 года: какие правила действуют для туристов в Мурманской области из-за коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 2 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru