Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 января 2021 года составило 663 человек.Количество зараженных коронавирусом, выявляемых в Мурманской области за сутки, пошло на спад. Если раньше их было свыше 280 за 24 часа, то теперь около 250.К счастью, пошла вниз и кривая смертности. Хоть до заветного показателя в ноль смертей за сутки, пока еще мы не дошли.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 3 января 2021 года, в регионе коронавирус забрал еще четырех человек. Общее число летальных случаев от новой коронавирусной инфекции составило 663 человека.Общее число заболевших с марта 2020 года, когда в Мурманске выявили нулевого пациента, составило 36869 человек, 251 нового пациенты выявили за последние сутки. При этом 33494 человека уже выздоровели и получили отрицательные тесты, поэтому могут вернуться к привычной жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 января 2021 года: какие правила действуют для туристов в Мурманской области из-за коронавируса. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 2 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru