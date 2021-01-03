У каждого свои традиции на Новый год и 31 декабря. Кто-то в последний день в году всегда режет салаты, другие делают генеральную уборку, кому-то надо пересмотреть все любимые советские фильмы по телевизору. А есть северяне, кто любит рыбалку.Мурманчанка Надежда Новикова ведет Instagram- и YouTube-каналы \\"Рыбачий патруль\\", где и поделилась фото и видео с рыбалки 31 декабря. Компанию людям составила очаровательная лисичка. Ей, видимо, тоже хотелось особенно угощения к новогодней ночи, поэтому она пыталась стащить у рыбаков улов. Причем не обычную рыбешку, а налима!В комментариях к записи нашлись те, кто стал активно жалеть лису, что вот, мол, злые люди, забрали у голодного животного рыбку. Но на самом деле, за рыжую плутовку стоит только порадовать: в тот день она хорошо набила себе живот.- Мы рядом рыбачили и она стащила у нас двух налимов, а потом ушла к Надежде, - рассказал Иван Рейфас.Да и автор фото и видео не пожалела для рыжей красавицы рыбки. Поэтому лисичка даже припрятала часть угощения в снегу рядом с лункой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске на улице нашли белого домашнего кролика. Как длинноухий оказался на улице, пока никто не знает (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru