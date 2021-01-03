После новогодней ночи паблики в \\"ВКонтакте\\" обычно пестрят сообщениями от северян, которые потеряли своих питомцев. Если для людей салют - это радость, то вот для четвероногих - большой стресс. Громкие звуки и ослепительные вспышки пугают кошек и собак так, что те срываются с поводков и шлеек, и убегают.Правда, не только этих животных можно найти на улице без хозяев. В Ленинском округе Мурманска, например, нашли... белого кролика. В том, что он еще недавно имел дом, сомнений нет.- Ухоженный, пушистый, испуганный, сразу пошел на руки. Кто потерял? - спрашивают горожан в паблике \\"Мурманск\\".Как кролик оказался на улице, не очень понятно. Может, выпрыгнул в открытое окно, или же хозяева взяли его на салют, да не удержали. В комментариях к записи в \\"ВКонтакте\\" нашлись те, кто тоже брал кроликов на салют. А, может, белого милаху просто выкинули, как ненужную игрушку.Пока длинноухий живет у Екатерина Якименко. К слову, уже нашлось немало желающих приютить кролика. Но пока его не торопятся отдавать в чужие руки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Кандалакшей: Audi столкнулась с фурой, пострадали четыре человека. Иномарку занесло и она вылетела на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru