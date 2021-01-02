На этот Новый год погода Заполярья попридержала холода - сильных морозов и ветра в праздничный день не было. Только гололед на дорогах немного испортил картину.3 января в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Пойдет небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха -3-8 градусов, при прояснениях -13-18 в течение суток. На дорогах гололедица.- 31 декабря и 1 января погоду Кольского полуострова определяла восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области местами был снег, порывистый ветер. 2 января температура воздуха существенно не изменилась, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.Такая погода как раз подойдет для прогулок, чтобы размяться во время праздничных выходных. Но одеться лучше потеплее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманске можно будет встречать рассвет. Пик полярной ночи в областном центре уже пройден (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru