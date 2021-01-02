Новогодние каникулы самое время, чтобы окунуться в сказку. Поэтому Мурманский областной драматический театр подготовил праздничные спектакли для жителей Заполярья. К сожалению, представить свою работу вживую артисты пока не могут из-за пандемии, поэтому постановки покажут в онлайн-формате.- 3 и 5 января в 15:00 жителей области приглашают на спектакль «Елка для наследника Тутти». В основе его сюжета новогодняя фантазия по мотивам сказки Юрия Олеши «Три Толстяка», - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.4 и 6 января в 15:00 будет трансляция постановки «Сказ о Полярном дне и Полярной ночи», основанная на пьесе заполярной писательницы Надежды Большаковой, которая написала её по мотивам сказок народов Севера. Это история про Лапландию, где любовь и дружба победили зло и тьму, вернув навеки в эти края белый полярный день и Солнце.Информация о том, как подключиться к трансляции спектаклей будет опубликована на странице Мурманского областного драматического театра «ВКонтакте».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрктический театр в Мурманске представил необычный видеоспектакль-прогулку «Фильтры». Главным героем постановки стал сам зритель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru