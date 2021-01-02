28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент ищут тела 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Пока выясняются конкретные обстоятельства ЧП в тот роковой день, моряки рассказывают в соцсетях о том, что \\"Онеге\\" было не впервой идти в шторм. Видео, снятое в 2016 году, опубликовали в паблике \\"Мурманск\\".- В очередной раз отказали в работе осушительные насосы. Воду откачали единственным исправным переносным насосом. Позже начинается сильный шторм. Происходит обледенение судна. Прогноз на ухудшение. Капитан решает сниматься с промысла и идти в укрытие. Полдня мы идем в ближайшую бухту, около суток пережидаем непогоду, полдня идем обратно и продолжаем промысел. Потеряли пару дней, но все живы, здоровы. Далее выходит из строя система гидравлики фабрики. Температура в трюме периодически превышала норму. Возвращаемся по поломке в порт Мурманск. В общем проблем на этом судне хватало задолго до трагедии, - поделился в соцсетях Сергей Михайлов.Напомним: почти все семьи погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна \\"Онега\\" получили по миллиону рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео, как затонувшее в Баренцевом море \\"Онега\\" идет в шторм. Моряки показали, что судно уже попадало в сильную непогоду, как 28 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru