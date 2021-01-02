С 1 января 2021 года в Мурманске стал дороже ездить в общественном транспорте. Однако цена поднялась не сильно - всего на один рубль. Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах теперь составляет 34 рубля за одну поездку. Напомним: о том, что стоимость подорожает, стало известно еще в октябре прошлого года.Цена месячного проездного билета составляет 1700 рублей, декадный проездной билет стоит 578 рублей. Месячный проездной билет для школьников и студентов обойдется в 850 рублей, а декадный для обучающихся - 289 рублей.К слову, в прошлом году цена на поездки также была увеличена на рубль. В другие годы мурманчанам везло меньше - бывало и такое, что стоимость подскакивала сразу на несколько рублей.Напомним: летом 2020 года в мурманских пригородных поездах подорожал проезд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько стоит квадратный метр в Мурманской области: Жилье в Териберке подорожало в три раза. Стоимость квадратного метра в селе выросла до 46 тысяч рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru