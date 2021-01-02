Мурманская область оказалась в лидерах рейтинга по росту цен на индивидуальные жилые дома. За последний год стоимость домов в Заполярье выросла на четверть.Мурманская область в числе регионов, где больше всего подорожала жилье. Чуть выше в списке находится Республика Ингушетия, где стоимость жилья выросла на 29,5 процента. А ниже – Калмыкия, где рост составил 21 процент.Лидирует в списке Республика Тыва, где рост стоимости индивидуального жилья составил 55 процентов и Ямало-ненецкий округ с ростом на 48 процентов.К такому выводу пришли сотрудники портала «Мир квартир», подготовив исследование о стоимости частных жилых домов. В уходящем году подорожание стоимости индивидуальных домов произошло в 38 из 85 регионов страны. При этом средняя стоимость домовладения по стране составила 4,5 миллиона рублей. Она увеличилась за год на 2,4 процента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область в конце рейтинга по здоровому образу жизни. За год регион сдал еще одну позицию и разместился на 74 строчке общероссийского топа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru