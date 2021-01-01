Что нам заморские курорты, если у нас свои есть? Пандемия коронавируса наглядно показала, что отдыхать в России можно также хорошо, как и за границей.Этой осенью и зимой в Мурманской области случился настоящий звездопад. К нам приезжали Валдис Пельш, Леонид Якубович, Александр Маршал, Юлия Барановская, Леван Горгозия и другие. И даже оскароносный режиссер Оливер Стоун. Правда, не все прилетали отдохнуть, а поработать, например, гость из США планирует снимать фильм про изменения климата.Список знаменитостей, которых заметили в Заполярье, пополнил Александр Головин. Его знают по ролям в сериале \\"Кадетство\\" и серии фильмов \\"Елки\\".Актер приехал в Териберку вместе с друзьями, чтобы встретить на краю света Новый год. Компания арендовала домик, но как быстро она соберется в столицу, не уточняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ прокат выходит фильм \\"Обратная связь\\", снятый в Кировске. Главные роли исполнили актеры из \\"Квартета И\\", Ирина Горбачева, Мария Миронова (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru