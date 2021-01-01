31 декабря жильцы одного из дворов в Мурманске получили неожиданный подарок - коробка с красной икрой и рыбкой. Прямо к новогоднему столу!- Необычный подарок для соседей сделал неизвестный, оставив записку с поздравлениями и красной икрой. Ящик был оставлен посреди парковки. Мы переставили его на подъезд, где соседи буквально за считанные минуты все разобрали, - написал в группе \\"Мурманск\\" Василий Пастухов.Кстати, некоторые люди проигнорировали записку, в которой говорилось \\"Не жадничайте! ПО одной баночке на семью\\", и брали по несколько.Оказалось, что порадовать мурманчан решила одна из компаний по доставке морепродуктов. Ее сотрудники обещают, что такие подарки могут стать традицией, и в следующем году ящик с деликатесами появится уже в другом дворе. Где? Место станет сюрпризом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние ролики, снятые в Мурманской области, вышли в эфир Первого канала. Ролик рассказывает о приключениях белок и жирафов на Кольском полуострове (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru