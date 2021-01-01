Безмятежность первого дня 2021 года в Мурманске была нарушена воем сирен. Около двух часов дня 1 января на площадь Пять Углов были стянуты семь пожарных расчетов, которые остановились у гостиничного-делового центра \\"Арктика\\".К счастью оказалось, что ничего серьезного не случилось.- В центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - сообщил \\"КП\\" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.Расчеты почти сразу уехали от \\"Арктики\\", оставив горожан гулять возле новых светодиодных фигур и елочки.Как сообщили в Росгвардии по Мурманской области, Новый 2021 год в регионе прошел без происшествий и нарушения общественного порядка.- Места притяжения граждан были проверены специалистами-взрывотехниками ОМОН \\"Медведь\\" на предмет соответствия требованиям безопасности, после чего к ним были приближены дополнительные наружные наряды правоохранительных органов, - уточнили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область не вошла в список самых невозмутимых или самых встревоженных регионов. Заполярье выбыло из десятки регионов, жители которых наиболее подвержены фобиям (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru