87-летняя жительница Ловозерского района в марте 2020 года обратилась в Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения. Северянка подала заявление о присвоении ей статуса ветерана Великой Отечественной войны. Однако в этом ей отказали.Прокуратура Ловозерского района помогла пенсионерке с помощью суда получить заслуженный статус и соответствующее удостоверение. Но на этом проблемы не закончились.Пожилая женщина снова обратилась в центр социальной поддержки, но уже с целью получить выплату, приуроченную к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но так как срок подачи документов прошел, в этом ей отказали.- Учитывая, что причиной пропуска срока подачи документов является незаконный отказ в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны, прокурором Ловозерского района направлен в суд иск о возложении на «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» обязанности произвести ветерану положенную денежную выплату в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ бюджет Мурманской области заложили 37 миллионов рублей для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов. В том числе помогут восьми ветеранам Великой Отечественной войны (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru