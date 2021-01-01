В 2020 году многим жителям Мурманской области везло на крупные призы в лотереях. Так, например, мурманчанин выиграл 2 миллиона рублей, а jодной женщине удалось получить 600 тысяч. Некоторым даже достался загородный дом. Кроме того, мелкие и средние выигрыши случаются почти каждый день.Еженедельно северяне покупают на Почте России более 6 тысяч билетов на каждый тираж. Самой популярной лотерей у любителей испытать удачу является «Русское лото».- Согласно данным на середину декабря 2020 года, более 243 тысяч лотерейных билетов, купленных на почте, стали счастливыми для жителей Заполярья. Общая сумма выигрыша составила свыше 32 миллионов рублей. Отмечу, что большей популярностью лотерейные билеты пользуются в Мурманске и Апатитах, - рассказал директор УФПС Мурманской области Егор Хаценко.С июля 2014 года лотереи, проводимые на территории РФ, являются государственными. Целевые отчисления от продажи билетов направляются на развитие российского спорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравляем новогоднего везунчика! На розыгрыше федеральной лотереи билет из Заполярья принес своему обладателю состояние (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru