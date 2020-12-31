Новый год - один из самых долгожданных праздников, поэтому хочется и новогоднюю ночь провести хорошо. Пусть у многих изменились планы, и большими компаниями особо не соберешься. Но на улицу точно стоит выйти, главное, чтобы погода не подвела.- С 31 декабря по 1 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. В Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8 при прояснениях -12-17 градусов. 2 января температура воздуха существенно не изменится, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.Ко всему этому на дорогах будет сильная гололедица, поэтому северянам стоит быть аккуратнее, чтобы не встретить наступающий год в больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Мурманске и области на 31 декабря 2020 года и 1 января 2021: порывистый ветер и до -17. Какая погода будет в Мурманской области 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru