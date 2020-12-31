Напоследок в уходящем году погода Заполярья успела подготовить и морозы, и сильный гололед на дорогах. Что же ждет местных жителей на ближайшие новогодние выходные?31 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер юго-восточный умеренный, поземок. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -10-15 в течение суток. На дорогах все еще сильная гололедица.- 31 декабря и 1 января погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Западной Европой. По Мурманской области ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8 при прояснениях -12-17 градусов. 2 января температура воздуха существенно не изменится, - сообщили в гидрометцентре Мурманска.Остается надеяться, что погода не сильно нарушит планы северян. Ведь главное, это хорошая компания, тогда никакие холода и ветры не страшны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРекорд смертности от коронавируса в Мурманске: официальные данные на 27 декабря 2020 года. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru