Последний декабрьский день хороших коронавирусных новостей, к сожалению, не принес. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе умерли от ковида еще четыре человека. Всего насчитывается 651 летальный исход.Напомним: в этом месяце в Заполярье не обходилось ни одного дня без смертей. Последний рекорд по числу умерших от опасной инфекции был зафиксирован 27 декабря - тогда было сразу 9 жертв.Всего с начала пандемии диагноз \\"СOVID-19\\" поставили 36106 жителям Мурманской области. Большая часть заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Мончегорск.Выздоровели 32686 пациентов, из них 290 победили коронавирус за минувшие сутки.Напомним: учителей из Мурманской области не могут отстранить от работы без прививки от коронавируса. Как сообщают в минобразовании, вакцинация добровольная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: кинотеатр в Кандалакше возобновил работу. Ранее заведение было закрыто из-за непростой эпидемиологической обстановки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru