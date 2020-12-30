На днях в Мурманской области разгорелся конфликт между бригадой скорой помощи и контролерами североморского КПП, в который пришлось вмешаться полицейским. Необычную историю, случившуюся около полуночи 22 декабря, рассказал читатель \\"Североморск Life\\".- Обычно \\"неотложку\\", летящую на всех парах со включенными световыми и звуковыми сигналами пропускают и автомобили, и контролеры на КПП - проблем никаких не возникает. Но в этом случае ситуация была другая - \\"скорая\\" ехала без включенных мигалок и сирен, а они доставляли пациента в Мурманскую больницу. Подъехали к контролеру, медиков попросили показать документы, - передает житель флотской столицы. - Те показали и стали настаивать на том, чтобы и у коронавирусного пациента проверили документы. Контролер отказался это делать, а \\"неотложка\\" отказалась ехать, пока не проверят пациента. В итоге контролеры позвонили в полицию, сообщив, что медики отказываются показывать документы и оскорбляют их. Пока шла вся суматоха, состояние пациента ухудшилось. Споры пора было прекращать - включилась световая и звуковая сигнализация, и \\"скорая\\" помчалась в мурманскую больницу.Известно, что потом медикам позвонили, и пригласили на диалог с полицией по произошедшему. Стражи порядка попросили руководство \\"скорой\\" провести разбирательство и сообщить о результатах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске мужчина долго скрывался от полиции за воровство, а попался из-за дебоша на остановке. 33-летнему мурманчанину грозят сразу два уголовных дела (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru