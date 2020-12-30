В преддверии Нового года всегда начинается суматоха - дел невпроворот, пакетов с подарками завались, и ехать на общественном транспорте в толкучке людей уже совсем не хочется. Да и успеть везде надо. На помощь приходит такси, однако на него придется знатно раскошелиться.Обычно путь на автомобиле из центра Мурманска до другого округа обходится в 160-200 рублей. А если ехать от одного конца города до другого - в 300 рублей. За небольшой путь, например, один километр, водитель возьмет с вас около 100-120 рублей. Но в новогодние праздники цены растут до небес.Как выяснила \\"Комсомолка\\", стоимость на такси выросла в две последние недели года. К примеру, путь от главной площади Пять Углов до торгово-развлекательного центра в Первомайском округе сейчас обойдется в 400 рублей. Проехать одну остановку - около 300 рублей. В лучшем случае можно заказать машину за 250 рублей. При этом объехать весь город стоит 500 рублей и даже больше.После такого не сложно представить, что будет твориться с ценами в главную ночь года...Напомним: стало известно, как будут ходить автобусы и троллейбусы на новогодних праздниках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год-2021 в Мурманске: Праздничный график работы больниц, поликлиники, ветлечебниц, госучреждений, экстренных служб (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru