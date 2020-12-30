Глава Мурманской области Андрей Чибис провел итоговое координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области и вручил коллективу областного Роспотребнадзора благодарственное письмо.– В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией возросла нагрузка как на органы исполнительной власти и местного самоуправления, так и органы правопорядка. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает стабильность и безопасность на территории нашего региона. В том числе и наших волонтеров, оказывающих неоценимую помощь в ситуации с пандемией, – отметил губернатор.Андрей Чибис вручил руководителю управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лене Лукичевой благодарственное письмо. Губернатор отметил, что благодаря взаимодействию оперативно приняты решения, которые позволили обеспечить и поддерживать порядок в ситуации, связанной со сложной эпидемиологической обстановкой.Также утвердили комплексный план действий на 2021 год. Помимо этого участники встречи представили итоги работы по выявлению правонарушений по реализации Концепции общественной безопасности в РФ в субъектах РФ. А после обсудили, какие меры необходимы для обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии и с повышения защиты личного имущества муурманчан от хищения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкульпторы из Санкт-Петербурга работают над памятником «Два капитана» для города Полярного. Сейчас решается вопрос, из какого материала будут делать фигуры (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru