Дорогие земляки!От имени депутатов Мурманской областной Думы поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Завершается второе десятилетие XXI века – 2020 год. Время уже определило ему свое место в истории. Позади 12 месяцев напряженной работы, переживаний, радостных и грустных моментов.События уходящего года стали непростым испытанием для нас. Для всех ветвей власти в приоритете было сохранение стабильности в регионе и созидательная работа на благо жителей области. И региональные парламентарии внесли в нее серьезную лепту.2020 год каждый день проверял нас на прочность. Мы научились жить, учиться и работать на расстоянии друг от друга. Но взамен мы обрели бесценный опыт, закалили характер, укрепили свою способность противостоять трудностям, поверили в людей, в их неравнодушие и готовность прийти на помощь.В последние дни декабря как-то по-особенному, искренне веришь, что наша жизнь должна стать лучше, что мы сможем без ограничений встречаться с друзьями, дарить своим родным и близким самое дорогое – душевное тепло, внимание и заботу, что счастье и успех непременно найдут дорогу в каждый дом, в каждую семью.Новый год уже стоит на пороге и скоро вступит в свои права. Пусть он придет к вам с добрыми вестями и радостью, исполнит самую заветную мечту, укрепит веру в будущее, настроит на новые свершения.От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, терпения, уверенности в своих силах и оптимизма!Председатель Мурманской областной Думы С. М. ДубовойК ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru