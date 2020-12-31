Дорогие мурманчане!От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества!В декабре мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее. Уходящий год был во многом уникальным, наполненным не только приятными событиями, но и испытаниями, которые сделали мурманчан еще сильнее и ближе друг к другу.Впереди нас ждет большой праздник – 105-летний юбилей нашего любимого города-героя. Уверены, вместе с вами мы сделаем все, чтобы столица Заполярья развивалась и становилась еще более комфортной для жизни.В наступающем году желаем каждому мурманчанину, чтобы близкие были здоровы, в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, в том числе и самые сокровенные, обязательно сбывались.Пусть любовь, отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах.Доброго вам здоровья, радости и благополучия!Глава муниципального образования город Мурманск А. И. СысоевГлава администрации города Мурманска Е. В. НикораК ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru