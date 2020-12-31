Дорогие земляки!Подходит к концу 2020 год. Его начали ругать еще задолго до конца – год плохой, год неудачный, год тяжелый… Да, легким 2020-й не назовешь, и здесь Мурманская область ничем не отличается от всех прочих мест на Земле. Но трудности закаляют. Мы стали сильнее и многому научились.Научились работать онлайн – и оказалось, что зачастую так быстрее и лучше. Научились внимательно относиться к своему и чужому здоровью – и оказалось, что это совсем не сложно, но крайне важно. Заново открыли для себя родной край и страну – и оказалось, что у нас дома полным-полно интересных и прекрасных мест для отдыха и путешествий.Для Мурманской области этот год стал не только трудным, но и успешным: пристальное внимание государства к Арктике дало свои плоды, статус кольского края как ключевого арктического региона закреплен в федеральной стратегии, на наших глазах в Заполярье разворачиваются грандиозные проекты. 2020-й обязательно войдет в историю как год возрождения былой славы Мурмана.Накануне Нового 2021 года я хочу от всей души поблагодарить вас, дорогие друзья, за поддержку нашей работы. Даже не за поддержку – за товарищество и чувство локтя, поскольку работа эта общая. Каждый из вас на своем рабочем месте, в семье, в творчестве, в бизнесе вносит свой вклад в счастье, богатство и процветание Кольского Севера. Мы вместе – и это здорово!Желаю вам, друзья, и вашим близким крепкого здоровья – сейчас это как никогда важно. Желаю вам тепла в доме и в отношениях, удачи в делах, вдохновения в работе.С Новым годом вас, дорогие северяне! С новым счастьем!Андрей Чибис, губернатор Мурманской областиК ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru