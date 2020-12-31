2020-й точно войдет в историю - год противоречий, ударов и новых возможностей. Мы не беремся судить, плохой он или хороший, ведь он был разный. Как и в любом другом году, были в нем и потери, и приобретения.Давайте смело смотреть в новый 2021 год, давайте встретим его тепло, ласково, ведь как аукнется, так и откликнется. «Комсомольская правда»-Мурманск» поздравляет всех жителей Заполярья с Новым годом и Рождеством. Мы любим наших читателей и видим взаимное чувство.Спасибо, что вы проводите день за днем с нами, являетесь нашим источником вдохновения! Мы верим, что у вас все обязательно будет хорошо! И хороших новостей всегда будет больше, чем плохих. Символ 2021-го – Бык, а ведь эти животные могут забодать все проблемы!Коллектив «КП»-Мурманск».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru