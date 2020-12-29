Потепление после морозных выходных в Заполярье не заставило себя ждать. А ведь синоптики его предсказывали, хотя, когда на градуснике -40, слабо верится, что быстро станет тепло. Остается надеяться, что сильные холода не вернутся в новогоднюю ночь.30 декабря в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами пойдет снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, поземок. Температура воздуха от -4 до -9 градусов, при прояснениях от -14 до -19. На дорогах гололедица.- 30 и 31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного атлантического циклона, охватывающего Норвежское море и Западную Европу. По Мурманской области ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9 при прояснениях -14-19, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Мурманске на Новый год 2021. Погода в Мурманске на новогодние праздники в 2021 году (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru