28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Для многих моряков шторма - дело довольно привычное. Для экипажа «Онеги» не было исключения. В группе «Мурманск» появилось видео, как ярусолов идет сквозь непогоду.- «Онеги», МК 0331, видео снято в 2014 году. Судно идет домой по ЧС, так как отказали насосы после того, как через аппарель зашла волна. В данный момент идентичная ситуация, судно вело промысел в сильный шторм, - сообщает автор записи.Напомним: на месте крушения судна сейчас ведутся поисковые работы. Обследовать ярусолов, лежащий на глубине 130 метров, хотят при помощи глубоководного аппарата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru