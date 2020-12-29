Административные штрафы ГИБДД уплатил житель Мурманска, не пожелав расставаться с автомобилем.Некоторое время назад в отделение судебных приставов Первомайского округа Мурманска поступило сводное исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра 34 административных штрафов ГИБДД. Мужчина должен был уплатить штрафы на сумму 48,5 тысячи рублей. Однако мурманчанин с этим не спешил.- Тогда пристав уведомил должника о возбуждении исполнительных производств. Мужчине сообщили, что произойдет, если штрафы так и останутся не уплаченными. А после вручили требование о предоставлении автомобиля Jaguar F-Pace, принадлежащего ему на праве собственности, для ареста, - сообщили в УФССП России по Мурманской области.Не пожелав расставаться с автомобилем, мужчина уплатил штрафы в тот же день. Исполнительное производство было фактически исполнено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске судебный пристав вызвал домой сантехника и задержал его за неуплату алиментов. Теперь должник проведет 70 часов на обязательных работах (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru