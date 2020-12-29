28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.29 декабря в Мурманской области объявлено днем траура. Губернатор Андрей Чибис вместе с генеральным директором НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константином Древетняком и председателем правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Анатолием Евенко возложил цветы к мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время».Также неофициальный митинг сейчас проходит у кладбища корабле у Нижне-Ростинского шоссе в Мурманске. Сюда пришли моряки, которые ходили на \\"Онеге\\", знакомые пропавших рыбаков и просто северяне, которые хотят почтить память тех, кто ушел в море и не вернулся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru