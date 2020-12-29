28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря, в 40 километрах от архипелага Новая Земля, затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменцов сразу вылетел в Мурманск, где провел совещание по случившейся трагедии.- В настоящее время уголовное дело по факту затопления судна «Онега» (ч. 3 ст. 263 УК РФ) для производства дальнейшего расследования передано во второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. По уголовному делу создана следственная группа, в состав которой включены сотрудники Мурманского и Архангельского следственных отделов на транспорте, а также сотрудники отдела криминалистики, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По итогам совещания Павлом Выменцовым даны конкретные указания следователям, сформированы четкие действия всех сотрудников оперативных и поисковых служб, направленные на скорейшее установление местонахождения пропавших без вести и обстоятельств произошедшего.На месте, где затонула \\"Онега\\", работают спасатели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области врачам, которые переболели коронавирусом на работе, компенсируют отдых в санаториях. Врачам вернут до 100% трат на отпуск на территории России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru