28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.29 декабря объявлено днем траура.- Поисковая операция еще не завершена, но погодные условия и температура воды, к сожалению, не оставляют никаких шансов. Сегодня в Мурманской области объявлен день траура. Мы скорбим вместе с семьями погибших. От лица всех северян выражаю соболезнования родным и близким моряков «Онеги», прошу держаться – ради детей, ради родных, - сообщил губернатор Андрей Чибис.Вместе с генеральным директором НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константином Древетняком и председателем правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Анатолием Евенко глава региона возложил цветы к мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 29 декабря 2020 года. На месте крушения судна продолжаются поиски (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru