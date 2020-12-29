В начале декабря начался судебный процесс над Светланой Скачинской из Апатитов. 23 мая 2020 года она села пьяной за руль и устроила смертельную аварию. Из-за нее погиб 20-летний Сергей Марченков, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова теперь прикована к кровати.Гособвинение требует для Скачинской семь с половиной лет колонии. Напомним, ей инкриминируют вождение в пьяном виде, из-за которого погиб человек и тяжело пострадал другой. По этой статье апатитчанке грозит до 12 лет лишения свободы.28 декабря состоялось очередное заседание в Апатитском городском суде, а потом суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его ожидают услышать уже сегодня, 29 декабря.Ранее защита женщины просила отсрочку наказания, чтобы она могла долечиться: в аварии водитель переломала ноги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительницу Апатитов Викторию Смирнову, пострадавшую в ДТП 23 мая 2020 года, лечат в Московской области. 18-летней девушке предстоит долгая реабилитация (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru