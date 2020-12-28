28 декабря 2020 года в Баренцевом море у архипелага Новая земля затонуло судно \\"Онега\\". Двух членов экипажа - помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина удалось спасти. Остальных 17 моряков продолжают искать.По предварительным данным, причиной ЧП стали сильный удар волны и обледенение. Однако есть и другие версии случившегося.- Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно — это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного яруса. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.Как уточнили \\"КП\\" в бывшей компании-судовладельце АО \\"Вариант РПФ\\", нет точных параметров, насколько должно обледенеть судно, чтобы оно могло затонуть.- Все зависит от профессионализма команды и конкретных условий, - сообщили АО \\"Вариант РПФ\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru