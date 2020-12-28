28 декабря 2020 года в Баренцевом море у архипелага Новая земля затонуло судно \\"Онега\\". Двух членов экипажа - помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина удалось спасти. Остальных 17 моряков продолжают искать. По предварительным данным, причиной ЧП стали сильный удар волны и обледенение.В настоящее время на месте происшествия работают четыре судна - «Войково», «Освейское», «Матиас» и «Капеллан». Поисково-спасательную операцию координирует ПСО МСПЦ «Архангельск».Поиски продолжаются, но надежда на то, что упавших в ледяную воду моряков удастся отыскать живыми и невредимыми, у людей угасает. Так, житель Мурманска Евгений Якутин, который раньше ходил в море на \\"Онеге\\", собирает друзей и коллег, которые были близки с членами команды ярусолова.- 28 декабря в 14.00 встречаемся на Нижней росте, где кладбище кораблей, на пирсе. Нужно почтить память моряков и возложить к заливу цветы, - отметил северянин в паблике \\"Мурманск\\".Напомним: спасенные с затонувшего судна \\"Онега\\" рыбаки находятся в шоковом состоянии. К счастью, мужчины избежали обморожения после нахождения в ледяной воде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖена выжившего помощника капитана с затонувшего судна \\"Онега\\": \\"Муж чувствует себя сносно\\". Супруг смог поговорить с Ириной Буториной буквально полминуты (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru