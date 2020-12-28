Минувшие выходные подарили жителям Заполярья крепкие морозы. Так, в Лотте температура достигла -40 градусов. А потом стало теплеть. 28 декабря в Мурманске было -8,5.29 декабря в Мурманской области ожидается облачная погода. Пойдет небольшой снег. Ветер южный умеренный, поземок. Температура воздуха -4-9, при прояснениях -14-19 градусов. На дорогах гололедица.- 29-31 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного атлантического циклона, охватывающего Норвежское море и Западную Европу. По Мурманской области ожидается небольшой снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9 при прояснениях -14-19, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.Пусть холода не сильно радуют, зато теперь северяне могут любоваться зимним пейзажем из заснеженных деревьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru