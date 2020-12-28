На месте крушения ярусолова \\"Онега\\" у берегов архипелага \\"Баренцево море\\" сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Напомним: на борту находились 19 членов экипажа, двух удалось спасти.- Информация, что \\"Онега\\" терпит крушение поступила оперативному дежурному в 7.30 утра, судно начало тонуть в 6.20, а уже в 6.30 промысловое судно \\"Войково\\" оказывало помощь на месте и спасло двух моряков. Судьба остальных 17 человек не известна, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.К месту крушения уже вылетел противолодочный самолет морской авиации Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту. У берегов архипелага он будет оказывать визуальное сопровождение судам, которые ищут пропавших рыбаков.В Мурманской области создан оперативный штаб, для родных экипажа \\"Онеги\\" работает двухканальная \\"горячая линия\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru