Печальные известия пришли 28 декабря 2020 года с архипелага Новая Земля: в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". На данный момент спасены два человека, 17 остальных членов экипажа ищут. Причиной кораблекрушения стал сильный удар волны и обледенение сейнера.Сейчас на месте происшествия работают четыре судна: «Войково», «Освейское», «Матиас» и «Капеллан». Поисково-спасательную операцию координирует ПСО МСПЦ «Архангельск».Из воды были спасены живыми второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области. Источник «КП» сообщил подробности того, что случилось в тот роковой час.- Спасенный моряк рассказал, что насосы на судне не справились. Он спал, услышал шум, разносившийся по «Онеге». Выскочил на мост и успел запрыгнуть в гидрокомбинезон. Когда выбежал на палубу, судно уже лежало...- рассказал источник, ссылаясь на слова капитана судна, которое участвовало в спасательной операции.Напомним: семьям рыбаков из Мурманской области с судна «Онега» окажут всю необходимую помощь. Для звонящих на «горячую линию» по ЧП в Баренцевом море есть специальное кодовое слово.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru