28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут. Предварительный список моряков уже известен.Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.- К сожалению, сегодня получили страшную новость, что в Баренцевом море затонуло судно «Онега». На месте продолжаются поисковые работы, создан оперативный штаб. Также работает телефон горячей линии для родственников (8152) 39-99-99. Это «горячая линия» Мурманской области по коронавирусу, тех, кто скажет кодовое слово «Онега», переключат на специальных операторов, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - По данным на текущий момент, из 19 членов экипажа двух удалось спасти. 16 моряков - наши, мурманчане. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.На месте крушения «Онеги» ведется поисково-спасательная операция, не на руку спасателям играет полярная ночь, из-за которой поиски идут в темноте, а также сильные волны, которые достигают четырех метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru