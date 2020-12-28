28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло ЧП: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двоих удалось достать из воды, остальных еще ищут.В числе тех, кто пока не найден, мастер обработки Мохаммед Бари. Его имя есть в предварительном списке членов экипажа.Об этом человеке бывший редактор «КП»-Мурманск», а сейчас пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко уже писал, когда в 2005 году освещал историю с траулером «Электрон». Его норвежская береговая охрана обвинила в незаконном промысле рыбы в нейтральных водах Баренцева моря. Капитан судна Валерий Яранцев увел «Электрон» от преследования охраной.Для рыбмастера Мохаммеда Бари тот рейс на «Электроне» стал первым и, как мы видим, крайне неудачным. Когда «Электрон» уходил от норвежской береговой охраны, на его борту оставались лейтенант береговой охраны Хеннинг Тауне и рядовой Рихард Сторас. Общался с ними Бари, так как он единственный владел английским языком.- Когда мой зять учился здесь, в Мурманске, на его родине, в Сьерра-Леоне, случилась революция. Вот он и остался в России, - рассказал тогда «КП» родственник моряка.На месте крушения «Онеги» продолжается поисково-спасательная операция.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru