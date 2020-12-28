28 декабря в Баренцевом море у архипелага Новая Земля затонуло судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут. Спасенные моряки чувствуют себя приемлемо, могут говорить. Известно, что кораблекрушение произошло из-за сильного удара волны и обледенения.На месте происшествия находится траулер «Войково», который назначен координатором на месте. Поисково-спасательную операцию координирует МСПЦ «Архангельск». Туда же направлены еще три рыболовецких судна - «Освейское», «Матиас» и «Капеллан». Район аварии находится на траверзе примерно в 40 милях от северной оконечности полуострова Гусиная Земля.Как сообщили «КП» в Северном УГМС, погода скоро должна улучшиться, что облегчит поиски спасателям.- Температура воздуха сейчас -12 градусов, скорость ветра 32 метра в секунду. Видимость два километра. Эти метеоусловия наблюдаются на станции Малые Кармакулы на Новой Земле, а в районе аварии погода может отличаться. Тем не менее, в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Вокруг места происшествия сильных штормов не наблюдается, - рассказали синоптики архангельского гидрометцентра.По информации ГУ МЧС России по Мурманской области и Росморречфлота, высота волн достигает 4 метров в секунду. В спасательном ведомстве также отмечают, что температура воздуха на месте ЧП составляет -20 градусов, а не -12, что отличается от данных гидрометцентра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru